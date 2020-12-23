Hamza Hamzaoğlu: "Alanyaspor'a karşı alınan bir puan da benim için kıymetlidir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hamza Hamzaoğlu: "Alanyaspor'a karşı alınan bir puan da benim için kıymetlidir"

23.12.2020 18:56 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:01
Hamza Hamzaoğlu:

Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Yeni Maltayaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Öncelikle buraya kazanmak için geldik ama Alanyaspor'a karşı alınan bir puan da benim için kıymetlidir" dedi.

Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Yeni Maltayaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Öncelikle buraya kazanmak için geldik ama Alanyaspor'a karşı alınan bir puan da benim için kıymetlidir" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Maltayaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Alanyaspor maçına iyi hazırlandıklarını söyledi. Hamzaoğlu, "Bugün çok güçlü ve iyi organize bir rakibe karşı, deplasmanda oynadığımız maçtan bir puanla ayrılıyoruz. Öncelikle buraya kazanmak için geldik ama Alanyaspor'a karşı alınan bir puan da benim için kıymetlidir, diye düşünüyorum" dedi.

"Alanyaspor'u tebrik ediyorum"

Oyuncularını gösterdikleri performanstan dolayı kutladığını aktaran Hamzaoğlu, "Maçın başından sonuna kadar oyun anlayışına sadık kaldılar. Oyun disiplininden kopmadılar. Mücadele ettiler. Fedakarlık yaptılar. Alanyaspor'un organize ataklarına engel olmaya çalışırken, rakibi hataya zorlayıp yakaladığımız hızlı hücumları gol ile sonuçlandırmaya çalıştık. Bunlardan bir tanesini atabildik. Bugün bizim de oldukça pozisyonumuz vardı. Kazanabilirdik ama Alanyaspor'un da pozisyonları vardı maçı kaybedebilirdik. Sonuçta berabere biten maç Alanyaspor'u tebrik ediyorum oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Gülben Ergen Aslı Tandoğan Murat Dalkılıç Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Erol Bulut Çağdaş Atan Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hamza Hamzaoğlu: "Alanyaspor'a karşı alınan bir puan da benim için kıymetlidir" | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 19:06:00. #1.15#
title