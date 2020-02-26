Ham madde tedarik edemeyen Çin ve Japon restoranları hamsi satmaya başladı

26.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:33

Tüm dünyaya korku salan koronavirüs sebebiyle Çin'deki üretim düşünce ithalat sınırlandı. Yaşanan tedarik sıkıntısı sonucu Türkiye'de bazı ürünler zamlandı.

Çin'den yıllık 80 bin ton ithal edilen siyah ayçekirdeğinin fiyatı yüzde 5 arttı. Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, "Toptan ithalatta yaşanan yüzde 5'lik fiyat artışı henüz vatandaşa yansımadı. Biriken zamlar mart veya nisanda yüzde 15 şeklinde kendini gösterecek" dedi.

ELEKTRONİK CİHAZLARA DA ZAM YOLDA

Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği Başkan Vekili Metin Nil ise, "Çin'den ithalat devam ediyor ancak üretim düştüğü için ithalat da sınırlı. Çin'de çalışmaya başlayan fabrikalar kapasitelerinin yüzde 40'ını ancak kullanmaya başladı. Biz de ürünleri yüksek maliyetlerle temin etmek zorunda kalıyoruz. Böyle sürerse tüm elektronik cihazlara 2-3 ay içinde yüzde 10-20 bandında bir zam gelecek" diye konuştu.

ÇİN VE JAPON LOKANTALARI HAMSİ SATMAYA BAŞLADI

Çin lokantasında hamsi Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre; Etkilenen sektörlerden biri de gıda. Gıda ithalatının tamamen durmasıyla ham madde tedarik edemeyen Çin ve Japon restoranları, geçici çözüm olarak hamsi ve istavrit gibi yerli deniz ürünlerine yöneldi. Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği'nden aldığımız bilgiye göre, turizm sektörünün talep ettiği suşi çeşitleri, restoranlardaki dondurulmuş deniz mahsulleri, kalamar gibi ürünlerde ciddi tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Piyasalar durgun olduğu için hiçbir firma büyük stoklarla çalışmıyor ve stokların erimesi sonucunda bu ürünlerin de zamlanma ihtimali var.

"STOKLAR ERİDİĞİNDE FİYATLAR ARTAR"

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer ise "Uzakdoğu temalı restoranların yaşadığı ham madde sorunu, yerli ürün satışlarına yöneltti. Virüs sorunu çözülemezse ve turizm sektörünü daha fazla etkilerse biz de o oranda etkileniriz. Stoklar eridiğinde fiyatlar artar ve enflasyonu tetikler" dedi.