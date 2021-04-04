Halter: Avrupa Şampiyonası
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Halter: Avrupa Şampiyonası

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor
Halter: Avrupa Şampiyonası

Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli haltercilerden Muammer Şahin gümüş, Sümeyye Kentli ise bronz madalya kazandı.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli haltercilerden Muammer Şahin gümüş, Sümeyye Kentli ise bronz madalya kazandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde milli sporcular podyuma çıktı.

Erkekler 55 kiloda mücadele eden Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Kadınlar 55 kiloda yarışan Sümeyye Kentli ise silkmede 110 kilo kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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