Halkbank Voleybol Takımı oyuncuları yeni yıl mesajı paylaştı
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Halkbank Voleybol Takımı oyuncuları yeni yıl mesajı paylaştı

01.01.2021 10:50 | Son Güncelleme: 01.01.2021 10:54
Halkbank Voleybol Takımı oyuncuları yeni yıl mesajı paylaştı

Halkbank Voleybol Takımı'nın oyuncuları Efe Bayram, Gökhan Gökgöz ve Caner Ergül yeni yıl mesajı paylaştı.

Halkbank Voleybol Takımı'nın oyuncuları Efe Bayram, Gökhan Gökgöz ve Caner Ergül yeni yıl mesajı paylaştı. 

Genç oyuncu Efe Bayram, yeni yıl için, "İnsanları maddi ve manevi olarak zorlayan bir seneyi geride bırakıyoruz. Hayat şartları zorlaştı, spor yapmak zorlaştı, sağlıklı kalmak da öyle! 2021'den beklentim, dünyanın sağlığına ve huzura kavuşması. Küresel salgın, sel baskınları, depremler, kuraklık; dolayısıyla tüm doğal afetler geride kalsın, Türkiye de iyi olsun, ayakta kalalım, mücadelemizi sahada verelim ve şampiyonluklar kazanalım" mesajını verdi. 

Milli smaçör Gökhan Gökgöz de, sağlıkla voleybol oynama dileğinde bulunarak, "Halkbank camiasına, voleybol camiasına, ülkeme ve dünyaya çok daha iyi geçecek bir yıl diliyorum. Sağlıkla yaşayabileceğimiz, voleybol oynayacağımız bir dünyaya uyanmak dileğiyle, herkesin yeni yılı kutlu olsun" dedi. 

Libero Caner Ergül ise, zor sürecin bir an önce bitmesi temennisinde bulunarak, "Yeni yılda öncelikle herkese sağlık, tüm isteklerimizin beklentilerimizin gerçekleşeceği mutlu ve huzurlu bir yıl dilerim. Yaşadığımız bu zor sürecin de bir an önce bitmesini temenni ediyorum. Takımımız için de başarıyla dolu kupalara uzandığımız bir yıl diliyorum. Herkese mutlu yıllar dilerim" diye konuştu.

- Ankara
Halkbank Voleybol Takımı oyuncuları yeni yıl mesajı paylaştı
Halkbank Voleybol Takımı oyuncuları yeni yıl mesajı paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ

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