Halkbank sağlık taramasından geçti 2020-2021 sezonu hazırlıkları için bir araya gelen Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncuları sağlık taramasından geçti.

2020-2021 sezonu hazırlıkları için bir araya gelen Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncuları sağlık taramasından geçti.

Koru Hastanesi'nde oyuncuların EKO, EKG'leri çekildi; efor testi ve genel check-up uygulandı, kan-idrar örnekleri alındı. Hastanedeki taramaları biten sporcular, Selim Sırrı Tarcan Voleybol Salonu'nda, Halkbank Spor Kulübü kondisyonerleri tarafından eklem hareket açıklığı testi, Y Balans ve sıçrama testlerine tabi tutuldu.

Ölçümler bitip, tıbbi sonuçlar geldiğinde, oyunculara bu veriler doğrultusunda antrenman programı düzenlenip uygulanacak.

Öte yandan sporcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarının COVID-19 test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı. - ANKARA

Kaynak: İHA