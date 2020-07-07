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Halkbank, Efe Bayram ile Hakkı Çapkınoğlu'nun sözleşmelerini yeniledi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, smaçör Efe Bayram ile orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu'nun sözleşmelerini uzattı.

Halkbank, Efe Bayram ile Hakkı Çapkınoğlu'nun sözleşmelerini yeniledi
07.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:38

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, smaçör Efe Bayram ile orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu'nun sözleşmelerini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonu kadro yapılanmasını tamamlayan Halkbank, iki yıldızı Efe Bayram ve Hakkı Çapkınoğlu ile 'devam' dedi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Efe, Halkbank'ı ailesi olarak gördüğünü belirterek "Aidiyet duygusu ile bağlı olduğum Halkbank'ın A takımında bir sezon daha yeni hedefler, yeni umutlar için mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyorum." şeklinde duygularını dile getirdi.

Hakkı Çapkınoğlu ise yeni sezonda Ankara'da Halkbank ailesi içinde bir yıl daha geçireceği için mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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