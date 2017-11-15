Halısaha Açılışında Futbol Şov

- Halı saha açılışında futbol şov



DENİZLİ - Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Hilmi Özcan Anadolu Lisesi'ne kazandırılan halı sahanın açılışı futbol oynadı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Hilmi Özcan Anadolu Lisesi'ne kazandırılan halı sahanın açılışı futbol müsabakasıyla gerçekleştirildi. Açılışta Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun milli takım formasıyla yer aldığı ve belediye personelinden oluşan takım ile Hilmi Özcan Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencilerinden oluşan takım arasında oynanan futbol maçıyla gerçekleştirildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, maç öncesi yaptığı açıklamada "Merkezefendi Belediyesi olarak sporla ilgili bir konseptimiz var. 'Sporun ve sporcunun dostuyuz' diyoruz. Şuana kadar birçok okulumuza halı saha kazandırdık. Bir halı sahamızı da Hilmi Özcan Anadolu Lisemize yaptık. Merkezefendi Belediyesi olarak takip ettiğimiz o kadar çok proje var ki, maalesef birçoğu ile ilgili açılış yapma imkanımız yok. Buranın açılışını da Merkezefendi Belediyesi olarak çıkarmış olduğumuz futbol takımımız ile Hilmi Özcan Lisesi'ndeki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin çıkarmış olduğu takımla bir müsabaka oynayarak açılışını yapıyoruz" dedi.

Kazanan dostluk oldu

Bol gollü geçen mücadelede kazanan dostluk olurken Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, güzel oyununu golle süsledi. Maç sonunda okul yönetimi Başkan Subaşıoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.