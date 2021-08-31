Halil Akbunar A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı
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Halil Akbunar A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı

Halil Akbunar A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Halil Akbunar, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.

Halil Akbunar, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.

Halil Akbunar, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Milli Takım'ın aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen 26 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:

"Fehmi Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mehmet Zeki Çelik (LOSC Lille), Mert Müldür (US Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City FC), Kaan Ayhan (US Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta BC), Ozan Muhammed Kabak (Norwich City), Cengiz Umut Meraş (Le Havre AC), Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford FC), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Olympik Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Burak Yılmaz (LOSC Lille), Kenan Karaman (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe CF), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford FC)." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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