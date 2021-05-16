Halı sahalar ve spor salonları da kısıtlamaya takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Halı sahalar ve spor salonları da kısıtlamaya takıldı

Haberler.com - Haberler | Spor

17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde halı sahalar, yüzme havuzları, hamam, sauna, masaj salonları ve spor salonları kapalı olacak. 1 Haziran'da sürenin dolmasıyla vakaların durumuna bakılarak yeni karar alınacak.

Halı saha tutkunlarına ve spor salonlarına gidenler için bekledikleri haber çıkmadı. 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde halı sahalar, yüzme havuzları, hamam, sauna, masaj salonları ve spor salonları kapalı olacak.

Halı saha tutkunlarına kötü haber! Spor salonları da tedbirler dolayısıyla kısıtlamalardan etkilendi

BEKLENTİ TEMMUZ

Halı saha ve spor salonlarının açılma tarihinin temmuz ayını bulabileceği belirtildi. Vakalar kısıtlamalara rağmen yeniden yüksek seyrederse bu tarihte de değişiklik yaşanabilir. Kontrollü bir şekilde açılma ihtimali olduğu da aktarıldı.

KISA BİR SÜRE AÇIK KALDI

Halı sahalar yaklaşık bir yıllık dönemde kısıtlı bir sürede açık kaldı. Vakaların düşük olduğu illerde faaliyet uygun görülürken, yüksek seyreden şehirlerde ise HES kodu uygulamasıyla ve belirli kriterlerle halı sahalar açık kaldı.

Halı sahalar ve spor salonları da kısıtlamaya takıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Demir Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Töre Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Halı sahalar ve spor salonları da kısıtlamaya takıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 11:05:04. #1.11#

title