Halı sahalar ve spor salonları da kısıtlamaya takıldı

17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde halı sahalar, yüzme havuzları, hamam, sauna, masaj salonları ve spor salonları kapalı olacak. 1 Haziran'da sürenin dolmasıyla vakaların durumuna bakılarak yeni karar alınacak.

Halı saha tutkunlarına ve spor salonlarına gidenler için bekledikleri haber çıkmadı. 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde halı sahalar, yüzme havuzları, hamam, sauna, masaj salonları ve spor salonları kapalı olacak.

BEKLENTİ TEMMUZ

Halı saha ve spor salonlarının açılma tarihinin temmuz ayını bulabileceği belirtildi. Vakalar kısıtlamalara rağmen yeniden yüksek seyrederse bu tarihte de değişiklik yaşanabilir. Kontrollü bir şekilde açılma ihtimali olduğu da aktarıldı.

KISA BİR SÜRE AÇIK KALDI

Halı sahalar yaklaşık bir yıllık dönemde kısıtlı bir sürede açık kaldı. Vakaların düşük olduğu illerde faaliyet uygun görülürken, yüksek seyreden şehirlerde ise HES kodu uygulamasıyla ve belirli kriterlerle halı sahalar açık kaldı.