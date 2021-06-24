Halep keçileri Ordu yaylalarında
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Halep keçileri Ordu yaylalarında

Halep keçileri Ordu yaylalarında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ordu'da 3 ilçede dağıtılan 211 Halep Keçisi, kısa sürede bölgeye uyum sağladı.

Ordu'da 3 ilçede dağıtılan 211 Halep Keçisi, kısa sürede bölgeye uyum sağladı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte keçiler ve oğlaklar yaylalardaki yerini aldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, tarım ve hayvancılığa verdiği destekler kırsalda yaşayan vatandaşların yeni gelir kapısı oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinden yararlanan onlarca çiftçi, seracılık, sütçülük, fidancılık, tavukçuluk gibi tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile hem ülke hem de aile ekonomisine katkı sundu. Üreticilerin fındığa ek gelir kaynağı oluşturmak için yöneldiği projeler, kısa zamanda ana gelir kaynağı haline dönüştü.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Keçi Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yetiştiricilere dağıtımı yapılan Halep keçileri, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte oğlaklarıyla birlikte yaylalara çıkarıldı.

Bölgeye uyum sağladılar

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, "2020 yılı ekim ayında İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte yetiştiricilerimize 211 Halep keçisi dağıtmıştık. Mesudiye'de uyguladığımız ve planladığımız çalışmalarla ilgili ziyaretlerimiz esnasında keçi yetiştiricilerimizle de buluştuk. Proje kapsamındaki keçilerimizden şimdiye kadar 130 oğlak doğdu ve bir taraftan da doğumlar devam ediyor. Yetiştiricilerimizin dağıttığımız Halep keçilerinin veriminden oldukça memnun olduğunu görmek bizleri sevindirdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla 19 ilçemizde başlatılan tarımsal üretim atağını üreticilerimizle birlikte kararlı bir şekilde sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Keçi yetiştiricileri memnun

Mesudiye ilçesi Güneyce Mahallesinde keçi yetiştiriciliği ile uğraşan Muzaffer Sönmez ise "Halep keçilerinin süt ve oğlak verimi iyi. Yöremize de uyum sağladı. Biz çok memnunuz. Keçi sütünden peynir yapıp satıyoruz. Damızlık fazlası hayvanları da kurbanlık ve kasaplık olarak değerlendiriyoruz. İnşallah her geçen yıl keçi sayımızı artırarak ilimiz ve ülkemizin et ve süt ihtiyacına daha fazla katkı sağlayacağız. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bu projenin uygulanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - ORDU

Halep keçileri Ordu yaylalarında
Halep keçileri Ordu yaylalarında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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