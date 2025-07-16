HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk dahil 26 kişinin gözaltına alındığı FETÖ operasyonda, HAKMAR'ın genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildi. Hakmar kapandı mı?

ÇOK SAYIDA ŞİFRELİ KAPI BULUNDU

"Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" diyen zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk'un evinde yapılan aramada örgüt ile bağlantılı materyaller ele geçirildi. HAKMAR şirketler grubu bünyesindeki 3 şirket merkezine yönelik gerçekleştirilen aramalarda da FETÖ'yle bağlantılı ve finans ağını gösteren birçok doküman bulundu. Yine HAKMAR'ın İstanbul Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkûr mekânlarda örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildi. Zeki Doruk'un örgütsel para transferinde kendisine bağlı şirketlerini kullandığı belirlendi.

ÖZELLİKLE ÖRGÜTE SEMPATİ BESLEYENLERLE ÇALIŞIYORMUŞ

Zeki Doruk'un FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Kaynak olarak da HAKMAR şirketler grubunun kullanıldığı belirlendi. Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Zeki Doruk'un, özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden kişileri bünyesinde çalıştırdığı tespit edildi.

HAKMAR'DA İLLEGAL OLARAK ÇALIŞAN İHRAÇ POLİS MEMURU

Güvenlik güçlerinin uzun süredir takibinde olan ihraç polis memuru C.G.'nin de HAKMAR'da illegal olarak çalıştığı ve Zeki Doruk'un talimatıyla il il gezerek örgüt mensuplarına para dağıttığı belirlendi. C.G.'nin, FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ihraç şahıslara ve onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği tespit edildi.

HAKMAR KAPANDI MI?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak'a kayyum atanmasının ardından bir açıklama yaptı.

TMSF, görevlendirilen şirketlerin internet siparişleri başta olmak üzere kesintisiz hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.