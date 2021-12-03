Hakem atamalarında büyük skandal! Türk futbolunu derinden sarsacak gerçeği Rıdvan Dilmen ifşa etti

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından TRT Spor'da açıklamalarda bulunan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, İstanbul Amatör Ligi'ndeki hakem atamalarına ilişkin canlı yayında çarpıcı eleştirilerde bulundu.

"FUTBOLUN HALİNE BAKIN YA!"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "500 tane hakem var. 10:00, 12:00, 14:00 ve 16:00'da bir hakem, orta hakem ve yardımcı olarak üst üste maçlara çıkıyor. Neden bunu yapıyorsunuz? Bakın daha fena örnek vereyim. Emre Erdoğan diye bir hakem var. Sabah 09:30'dan başlayıp akşama kadar maç yönetmiş. 83 milyon nüfus!' 500 hakem! 500 gözlemci! Futbolun haline bakın ya!" ifadelerini kullandı.

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