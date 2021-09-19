Hakan Keleş: 'Tek üzüntümüz taraftarımıza 3 puanı getiremedik' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakan Keleş: "Tek üzüntümüz taraftarımıza 3 puanı getiremedik"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hakan Keleş:

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Tek üzüntümüz taraftarımıza 3 puanı getiremedik" dedi.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Tek üzüntümüz taraftarımıza 3 puanı getiremedik" dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'un konuk eden GZT Giresunspor, maçtan golsüz berabere ayrılarak Süper Lig'deki ilk puanını almayı başardı. Mücadele sonrası Teknik Direktör Hakan Keleş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın günden güne daha iyi bir performans verdiğini söyleyen Keleş, şu ifadelere yer verdi:

"Üzgünüz tabii ki. 3 puan alıp taraftarımıza hediye etmek istiyorduk. Fakat ona rağmen geçen maç ve bu maç oyunculara teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir performans sergilediler. Oyun olarak maçın tamamına yakın üstündük. Ama geçen haftalardaki gibi sonuçlandırmalarda sıkıntılar çektik. Rakibe bir tane pozisyon verdik. İstatistik olarak üstündük. Günden güne gelişen bir oyunumuz var. Bugün bunu gördük. Taraftarımız biraz üzülüyor ama bize inansınlar güvensinler. Biraz sabretsinler iyi yoldayız. İyi şeyler yapacağız. Tek üzüntümüz onlara 3 puan getiremedik. Bunu da sağlayacağız inşallah."

Toplantıda bir basın mensubunun istifa edip etmeyeceği konusunda sorduğu bir soruya cevap veren Keleş, "Öyle bir şey düşünmedik. Gayet uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Yönetimimizde yaptıklarımızı görüyor. Enerjimizi görüyor. Takımdaki havayı görüyor. Şu an yönetimin bu şekilde bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Ama düşünürse de ben bu kulübü şampiyon yapmış bir teknik direktörüm. Zarar vermeyi hiçbir zaman düşünmem. Zarar verdiğimi düşündüğüm an burada olmam zaten" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Hakan Keleş: Tek üzüntümüz taraftarımıza 3 puanı getiremedik

Hakan Keleş: Tek üzüntümüz taraftarımıza 3 puanı getiremedik

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Kötünün iyisi! Giresunspor, yine gol atamadı ama Süper Lig'de en sonunda puanla tanıştı

Kötünün iyisi! Giresunspor, yine gol atamadı ama Süper Lig'de en sonunda puanla tanıştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Demet Özdemir Yeliz Yeşilmen
Spor Muslera Domagoj Vida Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şenol Güneş Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hakan Keleş: 'Tek üzüntümüz taraftarımıza 3 puanı getiremedik' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 17:48:20. #1.11#