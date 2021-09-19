Hakan Keleş: "Tek üzüntümüz taraftarımıza 3 puanı getiremedik"

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Tek üzüntümüz taraftarımıza 3 puanı getiremedik" dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'un konuk eden GZT Giresunspor, maçtan golsüz berabere ayrılarak Süper Lig'deki ilk puanını almayı başardı. Mücadele sonrası Teknik Direktör Hakan Keleş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın günden güne daha iyi bir performans verdiğini söyleyen Keleş, şu ifadelere yer verdi:

"Üzgünüz tabii ki. 3 puan alıp taraftarımıza hediye etmek istiyorduk. Fakat ona rağmen geçen maç ve bu maç oyunculara teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir performans sergilediler. Oyun olarak maçın tamamına yakın üstündük. Ama geçen haftalardaki gibi sonuçlandırmalarda sıkıntılar çektik. Rakibe bir tane pozisyon verdik. İstatistik olarak üstündük. Günden güne gelişen bir oyunumuz var. Bugün bunu gördük. Taraftarımız biraz üzülüyor ama bize inansınlar güvensinler. Biraz sabretsinler iyi yoldayız. İyi şeyler yapacağız. Tek üzüntümüz onlara 3 puan getiremedik. Bunu da sağlayacağız inşallah."

Toplantıda bir basın mensubunun istifa edip etmeyeceği konusunda sorduğu bir soruya cevap veren Keleş, "Öyle bir şey düşünmedik. Gayet uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Yönetimimizde yaptıklarımızı görüyor. Enerjimizi görüyor. Takımdaki havayı görüyor. Şu an yönetimin bu şekilde bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Ama düşünürse de ben bu kulübü şampiyon yapmış bir teknik direktörüm. Zarar vermeyi hiçbir zaman düşünmem. Zarar verdiğimi düşündüğüm an burada olmam zaten" şeklinde konuştu. - GİRESUN