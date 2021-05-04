Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı
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Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı

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Bu sezon Milan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu'yla takım arkadaşı yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovıc'in arası bozuldu. Milli yıldız, Benevento maçında kendisini azarlayan ve küfür eden İsveçli golcüyü sosyal medyada takipten çıktı. Bu hamlenin ardından Hakan, Sassuolo'ya attığı golü, "Bazı insanlar çok konuştuğunda.." notuyla paylaşarak göndermede bulundu.

Milan'da aralarından su sızmayan Hakan Çalhanoğlu ile Zlatan Ibrahimovic arasında kriz patlak verdi. Çalhanoğlu, çok yakın arkadaş olduğu ancak son oynanan Benevento maçında kendisini azarladığı ve küfür ettiği gerekçesiyle arasının açıldığı Zlatan Ibrahimovic'i sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Zlatan Ibrahimovic, saha dışında olduğu kadar saha içerisindeki hareketleriyle de tepki çekmeyi başarıyor. 2 ay önce sakat olmasına rağmen San Remo Müzik Festivali'ne katılıp dans eden futbolcu, bu kez Benevento maçının en iyi oyuncusuna küfür etti. Milan antrenörü Pioli'nin koşulsuz güven duyduğu Hakan'a Ibrahimovic'in küfretmesi eleştirilere neden oldu.

HAKAN'DAN GÖNDERME

Milli futbolcu ayrıca, sosyal medya hesabından Nisan ayında Sassuolo'ya attığı golü paylaştı ve "Bazı insanlar çok konuştuğunda..." mesajını yazarak Ibrahimovic'e gönderme yaptı. Hakan Çalhanoğlu'nun bu hamleleri, sezon sonunda Milan'la olan sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılacağı dair iddiaları güçlendirdi.

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