Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Serie A'nın 28. haftasında sahasında Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in takımı Roma'yı 2-0 mağlup etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Milan, sahasında Roma'yı 2-0 yendi.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı iki takım açısından dengeli geçti ve devreye golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarıda ev sahibi takım, 76. dakikada Ante Rebic, 89. dakikada da penaltıdan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçip, müsabakayı da bu skorla galip tamamladı.

MİLAN 7. SIRAYA ÇIKTI

Milan, puanını 42'ye yükseltti ve 7. basamakta yer aldı. Bu sezon 6. yenilgisini yaşayan Roma ise 48 puanla 5. sırada kaldı.

Roma kadrosunda yer alan milli futbolcu Cengiz Ünder ise yedek kulübesinde olmasına karşın bu maçta görev almadı.

Serie A'da 28. hafta, bugün oynanacak 5 maçla tamamlanacak.

Kaynak: AA