Hakan Çalhanoğlu için Liverpool devrede

Avrupa devleri, sezon sonunda Milan ile sözleşmesi bitecek Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için yarışa girdi. Son olarak milli yıldızın Liverpool'a transfer olacağı iddia edildi. 27 yaşındaki futbolcu bu transferi gerçekleştirirse bir başka milli yıldız Ozan Kabak ile takım arkadaşı olacak.

İtalya Serie A'da Milan formasıyla bu sezon ortaya başarılı bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu, transferin gözde ismi konumuna geldi. Uzun süredir adı Arsenal'le anılan milli futbolcu için sürpriz bir Liverpool iddiası geldi.

İYİ BİR SEÇENEK

Kırmızılar'a yakınlığı ile bilinen Echo, Liverpool'un önümüzdeki sezon kadrosuna katacağı oyuncular arasında Hakan Çalhanoğlu'nu da gösterdi. Haberde Milan ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan milli yıldızın İngiliz devi için iyi bir seçenek olacağı vurgulandı. Transferin gerçekleşmesi halinde Hakan Çalhanoğlu ile Ozan Kabak, takım arkadaşı olabilir.

39 MAÇTA 9 GOL VE 11 ASİST

Bu sezon Milan ile Seire A, İtalya Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 39 maça çıkan başarılı orta saha oyuncusu takımına 9 gol 11 asistlik katkı sağladı. Hakan ile Liverpool'un yanı sıra, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Juventus, Inter ve PSG de ilgileniyor.