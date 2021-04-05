Hakan Çalhanoğlu için Juventus, Chelsea ve Arsenal devrede
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Hakan Çalhanoğlu için Juventus, Chelsea ve Arsenal devrede

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İtalya Serie A'da Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması dünya devlerinin iştahını kabarttı. Galatasaraylı olduğu bilinen ve adı sık sık sarı-kırmızılılarla anılan milli futbolcu için Juventus, Arsenal ve Chelsea teklif yaptı.

Bir süredir Milan'la yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Hakan Çalhanoğlu beklediği teklifi alamadı ve sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar verdi. Galatasaray'ın da gündeminde bulunan yıldız futbolcu için dünya devleri Juventus, Chelsea ve Arsenal devrede.

GÖRÜŞMELER YARIDA KALDI

Sky Sports Italia'da yer alan habere göre; Hakan Çalhanoğlu, son olarak 5 milyon euro maaş istedi. Milan'ın teklifi ise 4 milyon euro'da kaldı. İki taraf da bu rakamların son nokta olduğunu iletti. Bunun üzerine görüşmeler yarıda kaldı.

ADAYLAR JUVENTUS, CHELSEA, ARSENAL

Haberin detayında, Hakan Çalhanoğlu'na Juventus, Arsenal ve Chelsea'den gelen teklifler olduğu belirtildi. Juventus'un, Hakan Çalhanoğlu için en istekli kulüp olduğu ancak Arsenal ve Chelsea'nin de Türk milli yıldız için tekliflerini ilettiği bilgisi verildi. En yüksek maaş teklifini ise Juventus'un önerdiğinin altı çizildi.

MILAN, 23.3 MİLYON EURO ÖDEDİ

2017 yazında 23.3 milyon euro bonservis karşılığı Leverkusen'den Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan formasıyla 33 maçta forma giydi ve 7 gol atıp 11 asist yaptı.

Hakan Çalhanoğlu için Juventus, Chelsea ve Arsenal devrede
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Hakan Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında, nereli? Hakan Çalhanoğlu hangi takımda oynuyor?
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