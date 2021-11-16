Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımına olay sözler! Milan taraftarı sinirden çılgına dönecek

Milan'le sözleşme uzatmayan Hakan Çalhanoğlu sezon başında İtalyan devinin ezeli rakibi Inter'e imza atmıştı. Transfer sürecini anlatan milli futbolcu, Milan cephesini kızdıracak açıklamalarda bulundu.

"HARİKA BİR KULÜP"

433'e konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Milan'da iyi sezonlar geçirdim. Orada halâ çok arkadaşım var. Kariyerimde yeni bir meydan okuma istediğim için Inter'e gitmeye karar verdim. Harika bir kulüp, geçen sezon ligi kazandılar ve Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

"DERBİLERDE GENELLİKLE MILAN'I YENİYORLAR"

Inter'den övgüyle bahseden milli futbolcu, "Nasıl bir seçim yaptığımın farkındayım. Ama bu hayat. İleriye bakmalısın ve geriye bakmamalısın. Inter'in her zaman harika bir takım olduğunu biliyordum, derbilerde genellikle Milan'ı yeniyorlar" dedi.

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