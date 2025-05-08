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Hakan Bilal Kutlualp zengin mi, serveti ne kadar, ne iş yapıyor?

Hakan Bilal Kutlualp zengin mi, serveti ne kadar, ne iş yapıyor?
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi olması halinde aday olacağını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, Jose Mourinho'nun ayrılması durumunda planını açıkladı. Kutlualp, ''Seçilirsem Mourinho ile devam edeceğim. Jose Mourinho giderse, Alman ekolü getireceğim.'' dedi. Peki, Hakan Bilal Kutlualp zengin mi, serveti ne kadar?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi olması halinde aday olacağını açıklayan Sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Youtube'da Sports Digitale'e özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kutlualp, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ayrılması durumunda gelecek planını da dile getirdi. Peki, Hakan Bilal Kutlualp zengin mi, serveti ne kadar?

HAKAN BİLAL KUTLUALP KİMDİR?

Hakan Bilal Kutlualp, 1966 yılında İstanbul'da doğmuş, iş dünyasında başarılı bir işadamı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticilerindendir. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Kutlualp, özellikle turizm, tekstil ve muz ticareti alanlarında etkin olmuştur. Fenerbahçe camiasında "Muz Kralı" olarak tanınan Kutlualp, kulübün önemli transferlerinde büyük rol oynamıştır.

HAKAN BİLAL KUTLUALP SERVETİ NE KADAR?

Hakan Bilal Kutlualp'in serveti hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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