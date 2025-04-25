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Hakan Bilal Kutlualp aslen nereli?

Hakan Bilal Kutlualp aslen nereli?
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Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. 26 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek Yüksek Divan Kurulu'nda adaylığını açıklayacağı iddia edilen Kutlualp'in kökeni hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Peki, Hakan Bilal Kutlualp kimdir, aslen nerelidir?

Sarı-lacivertli camiada gözler 26 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek Yüksek Divan Kurulu'na çevrildi. Fenerbahçe'de bir dönem görev yapmış eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp'in toplantıda adaylığını açıklayacağı iddia edildi. Peki, Hakan Bilal Kutlualp kimdir, aslen nerelidir?

HAKAN BİLAL KUTLUALP ASLEN NERELİ?

Hakan Bilal Kutlualp, 1966 yılında İstanbul'da doğmuş, iş dünyasında başarılı bir işadamı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticilerindendir. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Kutlualp, özellikle turizm, tekstil ve muz ticareti alanlarında etkin olmuştur. Fenerbahçe camiasında "Muz Kralı" olarak tanınan Kutlualp, kulübün önemli transferlerinde büyük rol oynamıştır.

Hakan Bilal Kutlualp'in aslen nereli olduğuna dair açıklama henüz yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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