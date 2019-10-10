Hakan Balta ve ailesi Türkiye'ye dönme kararı aldı: Ülkeme can feda

10.10.2019 12:17

Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Balta ile eşi Derya Balta oğulları Çağrı'nın, Bayer Münih'in alt yapısına transfer olması nedeniyle 2.5 ay önce Almanya'ya yerleşmişti. Dönme kararı alan çiftin kararını Derya Balta açıkladı:

"BENİM İNSANIMA, ÜLKEME CAN FEDA"

"Soranlara yapamadılar döndüler dersiniz! Evet, yapamadık dönme kararı aldık. Bu kararı alırken de hiç zorlanmadık… Vatanımız, insanımız, evimiz, Galatasaray'ımız… Ezan sesimiz… Burnumuzda tüttü..Benim insanıma, ülkeme can feda… Kendimizi hiç ait olmadığımız bir ülkeye ait hissettirmeye çalıştık. Çocuklarımız robot sisteminde büyümeyecek. Yuvaya dönüş için heyecanlıyız. Canım vatanım." diyerek duygularını ifade etti.