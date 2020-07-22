Hakan Balta'dan Galatasaray açıklaması! Spor Arena Özel | Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması devam ederken kadro çalışmalarının yanı sıra teknik direktör Fatih Terim de ekibinde ciddi bir revizyona gidiyor.

Spor Arena Özel | Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması devam ederken kadro çalışmalarının yanı sıra teknik direktör Fatih Terim de ekibinde ciddi bir revizyona gidiyor. Başarılı çalıştırıcının 1. yardımcısının Levent Şahin olduğu bilinirken geçtiğimiz dönemde yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın ayrılığı ile başlayan değişiklik Selçuk İnan'ın futbolu noktalaması ve yeni sezonda Terim'in ekibinde olacağının açıklamasıyla devam etmişti.

Gelen son iddia ise Fatih Terim'in ekibinde yer alacak diğer ismin Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta olduğu şeklindeydi. Hakan Balta ile anlaşmanın sağlandığı haberleri sonrası deneyimli isim Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya konuştu.

Hakan Balta çıkan haberleri basından takip ettiğini belirterek; 'Galatasaray'dan bana gelen herhangi bir teklif yok. Anlaşma olduğuna yönelik söylemleri basından görüyorum ancak şu an hiçbir şey yok.' diyerek Galatasaray ile anlaştığı şeklinde çıkan haberlerin doğru olmadığını ilk ağızdan açıkladı.

Kaynak: Hürriyet