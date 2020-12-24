Hakan Arslan ve Yatabare gol sayısını 2'ye yükseltti
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Hakan Arslan ve Yatabare gol sayısını 2'ye yükseltti

24.12.2020 22:32 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:36
Hakan Arslan ve Yatabare gol sayısını 2'ye yükseltti

DG Sivasspor'un futbolcuları Hakan Arslan ve Mustapha Yatabare, Gençlerbirliği maçında attığı golle bu sezon ikinci, Max Gradel ise üçüncü kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un futbolcuları Hakan Arslan ve Mustapha Yatabare, Gençlerbirliği maçında attığı golle bu sezon ikinci, Max Gradel ise üçüncü kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşan Sivasspor'da Max Gradel, Hakan Arslan ve Mustapha Yatabare rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 45. dakikasında Gradel, 71. dakikada Hakan Arslan ve 86'da Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gradel üçüncü, Yatabare ve Hakan ise böylece bu sezonki ikinci gollerini kaydettiler.

Mücadeleye 11'de başlayan Gradel ve Hakan Arslan, attıkları golden sonra büyük sevinç yaşadı.

(İHA)

Hakan Arslan ve Yatabare gol sayısını 2'ye yükseltti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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