Hakan Arslan TECO Karacabey Belediyespor'da

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Kırklarelispor'dan defans oyuncusu Hakan Arslan'ı kadrosuna kattı.

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Kırklarelispor'dan defans oyuncusu Hakan Arslan'ı kadrosuna kattı.

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, Hakan Arslan ile bir yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi. Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz defans mevkiine transfer yaptık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı