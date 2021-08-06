Hak-İş Başkan Vekili Dr. Yıldız, kamu işçisinin zam pazarlığı sürecini değerlendirdi

İş Başkan Vekili Dr. Osman Yıldız, "Hem Bakanlıktaki olumlu havanın hem bizim taraftaki olumlu havanın ve bu ilişkilerdeki olumlu atmosferin ben sözleşme metnine de yansıyacağını umuyorum"700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde görüşmeler...

İş Başkan Vekili Dr. Osman Yıldız, "Hem Bakanlıktaki olumlu havanın hem bizim taraftaki olumlu havanın ve bu ilişkilerdeki olumlu atmosferin ben sözleşme metnine de yansıyacağını umuyorum"

700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde görüşmeler devam ediyor. Hak-İş Başkanvekili Dr. Yıldız süreci ve beklentilerini İHA'ya değerlendirdi. Şu anda Bakanlığın mali boyut konusunda bir değerlendirme süreci yaşadığını belirten Dr. Osman Yıldız, "Bu hazırlık sürecinin devam ettiğini biliyoruz ve bu hazırlık sürecinin hükümette, büyük ihtimalle Cumhurbaşkanımız nezdinde değerlendirme süreci olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla o süreç devam ediyor. Biz Hak-İş ve Türk-İş Konfederasyonları olarak verdiğimiz ortak teklif çerçevesinde önerilerimizi, sorunlarımızı oraya iletmeye, birebir görüşmeye devam ediyoruz. Daha çok biz bunları sorunlarımızı vurgulamak anlamında ve önerilerimizi sunmak yönünde yapıyoruz. Bunların hepsini hükümetin değerlendirerek bir bütünsel yaklaşımla bize karşı bir teklif getireceğini umuyoruz" diye konuştu.

"Bakanlıktaki olumlu havanın sözleşme metnine yansıyacağını umuyorum"

Türkiye'de başlayan orman yangınlarının süreci yavaşlattığını belirten Dr. Yıldız şunları kaydetti:

"700 bin kamu işçisi ve Türkiye kamuoyu bizden bu sürecin başarıyla tamamlanmasını bekliyor. Başından beri Bakanlıkta olumlu bir hava var. Görüşmelerimiz samimi bir ortamda gerçekleşiyor. Olayları bilen, olayları yönlendirebilen yeni Çalışma Bakanımız var. Onun sağ duyusuna, liderliğine inanıyoruz. Dolayısıyla bu hem Bakanlıktaki olumlu hava hem bizim taraftaki olumlu hava ve bu ilişkilerdeki olumlu atmosferin ben sözleşme metnine de yansıyacağını umuyorum. Süreci de bir an önce bitirmemiz lazım. İş kollarımızdaki sendikalarımızın yetki süreleri, toplu sözleşme takvimdeki süreleri sıkıştığını biliyoruz. Bu sürecin daha fazla tıkanıklıklara neden olmadan sonuçlanmasını bekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı