İETT, hafta sonu YKS'ye girecek öğrencileri ve sınav görevlilerini ücretsiz taşıyacak
Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak. İETT iki gün boyunca ek seferler düzenleyecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan tüm toplu taşıma araçları hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencileri ve sınav görevlilerini ücretsiz taşıyacak.
BELGELERİ GÖSTERMEK YETERLİ
İBB Meclisi'nde AK Parti Gurubu'nun teklifi üzerine meclis üyelerinin oy birliğiyle alınan karar gereği, YKS'ye katılan öğrenciler; sınav belgelerini, öğretmenler de görev kağıtlarını ibraz ederek toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.
EK SEFER DÜZENLENECEK
İETT ücretsiz ulaşımın yanı sıra mevcut seferlere ilave olarak 180 hatta Cumartesi günü 805, Pazar günü 1019 ek sefer düzenleyecek.
Kaynak: DHA
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