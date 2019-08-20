Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan stadyum için müjdeyi verdi

20.08.2019 10:33

Hacılar Erciyesspor stadyumuna Ekim ayında kavuşuyor.

Sarı-Lacivertli takımın antrenmanını ziyaret eden Hacılar Belediye Başkan Bilal Özdoğan, yöneticiler, teknik heyete ve oyuncular müjdeyi verdi. Başkan Bilal Özdoğan yaptığı açıklamada, "Bizler de maddi, manevi üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Futbolcularımıza bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Fevzi Mercan amcamızın desteği ile Hacılar stadımız için çalışmalara bugün itibariyle başladık. İnşallah Ekim ayı içinde de burayı sporcularımızın kullanımına sunacağız. Söz verdiğimiz gibi ilçemize modern bir stat kazandıracağız. Sizler de ve bizlerde bu azim ve inanç olduğu müddetçe Hacılar Erciyesspor güzel işler başaracaktır" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA