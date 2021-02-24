Hacettepe Spor: 1-2
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Hacettepe Spor: 1-2

24.02.2021 15:08 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:13
Hacettepe Spor: 1-2

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Kürşathan Akın, Muratcan IlgazKAHRAMANMARAŞSPOR: Murat Hocaoğlu - Mert, Osman, Halil (Dk.15 Burak), Hakan (Dk.74 İsa), Emin, Salim (Dk.63 İbrahim), Erdem, Yakup Ramazan (Dk.74 Orhan), Talha, Doğanay (Dk.

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER:  Ferhan Kestanlıoğlu, Kürşathan Akın, Muratcan IlgazKAHRAMANMARAŞSPOR: Murat Hocaoğlu - Mert, Osman, Halil (Dk.15 Burak), Hakan (Dk.74 İsa), Emin, Salim (Dk.63 İbrahim), Erdem, Yakup Ramazan (Dk.74 Orhan), Talha, Doğanay (Dk.63 Alican), İsmetHACETTEPE SPOR: Numan - Hüseyin Eren, Volkan (Dk.83 Kaan), Mehmet Can (Dk.88 Kadir Enes), Furkan, Serdarcan, Ali Eren, Sarp Ekinci, Musa, Ömer Alper, Ahmet Arda (Dk.68 Yağız Suat)GOLLER: Dk.74 Talha (Kahramanmaraşspor) - Dk.27 Ahmet Arda, Dk.56 Furkan (Hacettepe Spor)SARI KARTLAR: Yakup, (Kahramanmaraşspor) - Furkan, Serdarcan, Volkan, Ömer Alper (Hacettepe Spor)KIRMIZI KART: İbrahim (Kahramanmaraşspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 25'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında ağırladığı Hacettepe Spor'a 2-1 mağlup oldu.27'nci dakikada Hacettepe Spor'un kullandığı korner atışında ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet Arda'nın şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.56'ncı dakikada Furkan, orta sahada aldığı topu ceza sahasına kadar götürüp sağ çaprazdan kaleyi gördü. Top fileleri havalandırırken konuk takım farkı 2'ye çıkardı:  0-2.74'üncü dakikada ceza sahası dışından serbest vuruş kullanan Kahramanmaraşspor'dan Talha, topu barajın üzerinden ağlara gönderdi: 1-2.90'ıncı dakikada Kahramanmaraşspor'dan İbrahim, rakibine yaptığı müdahalenin ardından hakemden önce ikinci sarı kart, ardından da kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.Karşılaşma, konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

- Kahramanmaraş
Hacettepe Spor: 1-2
Hacettepe Spor: 1-2
Hacettepe Spor: 1-2
Hacettepe Spor: 1-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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