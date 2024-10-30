Ziraat Türkiye Kupası'nın grup maçları ve eleme turlarıyla ilgili detaylar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu yılki kupada toplamda üç eleme turu oynanacak. Kupada yer alan takımların performansları, ilerleyen turlarda hangi takımların devam edeceğini belirleyecek. Ziraat Türkiye Kupası, sadece bir şampiyonluk değil, aynı zamanda takımların kendilerini gösterme ve büyük başarılar elde etme fırsatı sunduğu için futbol camiasında ayrı bir öneme sahip oluyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası grup maçları ne zaman? 24-25 Ziraat Türkiye Kupası'nda kaç eleme turu oynanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 2024-2025 sezonunda, eleme turlarının ardından 4 gruptan oluşan ve 24 takımın mücadele edeceği bir formatta oynanacaktır. Grup maçları, 7-8-9 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA KAÇ ELEME TURU OYNANACAK?

Eleme turlarında, 1. eleme turu 10-11-12 Eylül 2024, 2. eleme turu 8-9-10 Ekim 2024, 3. eleme turu ise 29-30-31 Ekim 2024 tarihleri arasında oynanmıştır. Bu eleme turlarının ardından, 24 takımın katılımıyla oynanacak grup maçları, 7-8-9 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.