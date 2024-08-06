Yurt dışı siparişleri yasaklandı mı? Yurt dışı alışveriş vergisi ne kadar oldu, arttı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı e-ticaret platformlarından yapılan alışverişlere önemli kısıtlamalar getirildi. Vatandaşlar, hangi sitelere kısıtlama getirildiğini merak ediyor. Önceden 150 euro olan harcama limiti, 30 euroya düşürüldü. Peki, Yurt dışı siparişleri yasaklandı mı? Yurt dışı alışveriş vergisi ne kadar oldu, arttı mı?

YURT DIŞI SİPARİŞLERİ YASAKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Temu, Amazon ve AliExpress gibi e-ticaret platformlarından yapılan alışverişlere önemli kısıtlamalar getirildi. Önceden 150 euro olan harcama limiti, 30 euroya düşürüldü. Avrupa'dan yapılan alışverişlerde vergi oranı yüzde 30'a, Avrupa dışından yapılan alışverişlerde ise yüzde 60'a çıkarıldı.

ALIŞVERİŞ LİMİTİ DÜŞTÜ

Yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürüldü. Karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

30 EUROYU AŞARSA NE OLUR?

Kanun maddesinde belirtilene göre, 30 euroyu aşan 1500 euroyu aşmayan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılması gerekiyor. Posta idaresi ile Ticaret Bakanlığı'nda belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabiliyor. Yetkiyi kullanacak olan hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırıyor. Ticaret Bakanlığı, ihracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı on katına kadar artırmaya yetkili durumda.

30 KİLOGRAM KURALI VAR

Alınan ürünün 30 kilogramı geçmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Satın alınan ürünler, 30 kilogramı geçiyorsa gümrük ticari kanunlarına tabii oluyor. 30 kilogramı geçen ürünler hesaplanırken ek olarak yüzde 48 gümrük vergisi de uygulanıyor.

HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Çin'den ürün sipariş edildiği varsayılırsa 100 liralık ürünün gümrük vergisi yüzde 60, Özel Tüketim Vergisi yüzde 20 (bazı ürünler muaf tutuluyor), gümrük sunum ücreti 22 lira, Damga Pulu Vergisi 2.2 lira olarak çıkıyor. 100 liraya yüzde 60 gümrük vergisi uygulandığında ürünün fiyatı 160 liraya yükseliyor. 160 liraya yüzde 20 ÖTV uygulandığında fiyatı 192 liraya çıkıyor. 22 lira gümrük sunum ücreti eklendiğinde ürünün fiyatı 214 liraya çıkıyor. 2.2 lira damga vergisi de eklenince nihai olarak ürünün ücretsiz kargoyla elinize ulaşması 216.2 liraya yükseliyor.