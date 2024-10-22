Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı Yunus Akgün'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Yunus Akgün PFDK'ya sevk edildi mi, neden sevk edildi (TEDBİRLİ)?

YUNUS AKGÜN PFDK'YA SEVK EDİLDİ Mİ?

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, "hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı Yunus Akgün'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile gündeme geldi. Paylaşımına eklediği bir şarkıda Beşiktaş'a hakaret içeren sözlerin yer almasının ardından Akgün'ün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği açıklandı.

PFDK AÇIKLAMASI

"Galatasaray Kulübü futbolcusu Yunus Akgün'ün Antalyaspor müsabakası sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."