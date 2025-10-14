Xiaomi hisseleri neden düşüyor? 14 Ekim Xiaomi hisse senedi fiyatı ne kadar?

Son dönemde Xiaomi hisseleri, beklenmedik şekilde sert bir düşüş yaşadı. Özellikle Çin'in Chengdu kentinde meydana gelen elektrikli otomobil kazası, yatırımcıların endişelerini artırdı ve şirketin hisse fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Peki, Xiaomi hisseleri neden düşüyor? Xiaomi hisseleri düşmeye devam edecek mi? Xiaomi hisse senedi fiyatı ne kadar? Xiaomi hisse senedi son dakika gelişmeleri haberimizde...

XIAOMI HİSSELERİ NEDEN DÜŞÜYOR?

Xiaomi'nin son hisse düşüşünde en önemli etken, Çin'in Chengdu kentinde yaşanan ve geniş yankı bulan trafik kazasıdır. Olayda, Xiaomi'nin SU7 model elektrikli sedanı bariyerlere çarparak alev aldı. Görgü tanıkları aracın kapılarını açmaya çalışsa da, araçta mahsur kalan sürücü uzun süre kurtarılamadı. Neyse ki, yetkililer olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi.

Ancak, bu kaza sadece bir trafik kazası olmanın ötesinde, Xiaomi'nin elektrikli araçları ve otonom sürüş teknolojisi üzerine artan endişeleri tetikledi. Zira bu yılın başında da, Xiaomi SU7 modeliyle gerçekleşen ve ölümle sonuçlanan başka bir kaza yaşanmıştı. O kaza, şirketin otonom sürüş yazılımına yönelik eleştirileri sertleştirmişti.

Bu gelişmeler, yatırımcıların güvenini sarstı ve Hong Kong Borsası'nda Xiaomi hisseleri gün içinde %8,7'ye varan değer kaybı yaşadı. Bloomberg gibi saygın finans kaynakları da bu durumu "son altı ayın en sert düşüşü" olarak nitelendirdi.

XIAOMI HİSSE SENEDİ FİYATI NE KADAR?

2025 yılının son çeyreğinde Xiaomi Corp'un hisse fiyatı, piyasa kapanışında 48,76 Hong Kong doları seviyesinde seyrediyor. Bu, bir önceki kapanışa göre 0,65% oranında (0,32 HKD) bir gerilemeye işaret ediyor. Hisse fiyatlarındaki bu düşüş, Çin'de yaşanan kazaların yanı sıra genel piyasa dalgalanmalarının da etkisiyle oluştu.

Xiaomi'nin elektrikli araç yatırımları uzun vadede büyüme potansiyeli taşısa da, kısa vadede karşılaştığı teknik ve güvenlik sorunları yatırımcıların risk algısını artırıyor. Şirketin bu problemleri çözme konusundaki stratejileri, hisse performansı açısından kritik olacak.