Haberler

Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Viktoria Plzen ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi canlı izlemek için maçın başlama saati, yayıncı kanal bilgisi ve yayının şifresiz olup olmadığını araştırıyor.

UEFA Avrupa Ligi heyecanı Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Sporseverler, karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler için maçın yayın saati, kanalı ve şifresiz yayın bilgileri merak konusu haline geldi.

VİKTORIA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı, Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyle sürüyor. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1 kanalı, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan; ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

VİKTORIA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde nefesleri kesecek olan Viktoria Plzen - Fenerbahçe mücadelesi, 6 Kasım 2025 Perşembe günü oynanacak.

VİKTORIA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maçın başlama düdüğü, 23:00'te çalacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, Çekya'nın Plzen kentinde yer alan Doosan Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
İttifakta çatlak var deniyordu! Bahçeli'nin gönderdiği hediyeye teşekkür etti

Bahçeli'nin o hareketine özellikle değinmeden geçmedi
O ilimiz resmen şaha kalkacak! Fiyatını duyanlar 'yok artık' diyor

O ilimiz resmen şaha kalkacak! Fiyatını duyanlar "yok artık" diyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Victor Osimhen'den bomba açıklamalar: İlk kez Galatasaray'da gördüm

Osimhen'den bomba açıklama: İlk kez Galatasaray'da gördüm
40 kişinin ölümünden sorumlu tutulan firari sanık: İngiltere'de yerleşik düzenim var, Türkiye'ye gelemem

40 kişinin ölümüyle suçlanan sanık: Düzenim var, Türkiye'ye gelemem
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Korkutan deprem çok sayıda ili salladı
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Bu ikili bambaşka! Arda Güler'den Kylian Mbappe'ye 6 asist

Bu ikili bambaşka seviyeye çıktı
Ademola Lookman'ın Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu

Galatasaraylıları heyecana sokan gelişme
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kenny Arroyo, derbi sonrası Siyah-beyazlı taraftarı çıldırttı

Derbi sonunda ortalığı fena karıştırdı! Taraftarlar 'hain' ilan etti
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.