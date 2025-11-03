Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Sporseverler, karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler için maçın yayın saati, kanalı ve şifresiz yayın bilgileri merak konusu haline geldi.

VİKTORIA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı, Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyle sürüyor. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1 kanalı, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan; ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

VİKTORIA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde nefesleri kesecek olan Viktoria Plzen - Fenerbahçe mücadelesi, 6 Kasım 2025 Perşembe günü oynanacak.

VİKTORIA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maçın başlama düdüğü, 23:00'te çalacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, Çekya'nın Plzen kentinde yer alan Doosan Arena Stadyumu'nda oynanacak.