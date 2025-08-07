Viking Başakşehir hangi kanalda? Viking Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Viking Başakşehir UEFA Konferans Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Viking Başakşehir maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Viking Başakşehir maçını hangi kanal veriyor? İşte Viking Başakşehir maçı yayın bilgisi!

VİKİNG BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Viking Başakşehir maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Viking Başakşehir maçını TRT 1'den güncel frekans bilgileri ile şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı Viking Başakşehir maçını izleyebilirsiniz.

VİKİNG BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Viking Başakşehir maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

