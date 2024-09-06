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Umut Ünlü kimdir? Umut Ünlü kaç yaşında, nereli, branşı ne?

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Paralimpik Oyunları erkeklerde şampiyon olan milli sporcumuz Umut Ünlü, gündem oldu. Umut Ünlü kimdir? Umut Ünlü kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Umut Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları erkekler yüzme S3 kategorisi 50 metre serbest finalinde 44.83'lük derecesiyle zafere ulaştı! Umut Ünlü kimdir?Umut Ünlü kaç yaşında, nereli, branşı ne?

UMUT ÜNLÜ KİMDİR?

Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Umut, 50 metre serbest S3 sınıfında finale çıktı. Milli sporcu 44.83'lük derecesiyle altın madalya alırken, Türk spor tarihe geçti. Umut Ünlü'nün bu başarısı, Türk yüzme tarihinin olimpiyat ve paralimpik oyunlardaki ilk altın madalyası oldu.

Röportajından :

Umut, seni tanımayanlar için kendinden biraz bahseder misin?

Ben Umut Ünlü, 2001 Van Gevaş'ta 2 kolum ve 2 bacağım yarım ve ses tellerim yapışık olarak dünyaya geldim. Ailem sağlık sorunlarım sebebiyle ben 2 yaşındayken İstanbul'a göç etti. İstanbul'da 6 yaşıma kadar çeşitli ameliyatlar geçirdim. İlkokul ve liseyi Esenyurt'ta bitirdim. Kültür Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum ve aynı zamanda Rumeli Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. 2020 yılında yüzmeye başladım.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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