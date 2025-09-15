Umtiti futbolu bıraktı mı?

31 yaşındaki dünyaca ünlü Fransız savunmacı, profesyonel futbolu bıraktığını duyurdu. Umtiti açıklamasında, "Acısıyla tatlısıyla geçen yoğun bir kariyerin sonuna geldim. Sahaya her zaman tutkuyla çıktım ve hiçbir şey için pişmanlık duymuyorum. Birlikte çalıştığım tüm başkanlara, takım arkadaşlarıma ve teknik direktörlere minnettarım." ifadelerini kullandı.

UMTİTİ FUTBOLU BIRAKTI MI?

FUTBOL KARİYERİ

Profesyonel kariyerinde 362 resmi karşılaşmada görev alan Umtiti, bu maçlarda 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşayan deneyimli stoper, son olarak Lille forması giymişti. Haziran ayında kulübüyle yollarını ayıran Umtiti, yeni bir takımla anlaşmayarak futbolu bırakma kararı aldı.