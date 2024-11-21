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UEFA Uluslar Ligi Türkiye Play Off rakibi kim, belli oldu mu?

UEFA Uluslar Ligi Türkiye Play Off rakibi kim, belli oldu mu?
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu ikinci sırada bitiren A Milli Futbol Takımı, A Ligi'ni yükselmek için İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan ile play-off'ta karşılaşacak. Peki, UEFA Uluslar Ligi Türkiye Play Off rakibi kim, belli oldu mu?

Play-off kura çekimi, 22 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek. Çift maç eleme usulüne göre yapılacak play-off'ta ilk karşılaşma 20 Mart'ta, rövanş ise 23 Mart'ta oynanacak. UEFA Uluslar Ligi Türkiye Play Off rakibi kim, belli oldu mu?

UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PLAY OFF RAKİBİ KİM, BELLİ OLDU MU?

UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup maçlarında 11 puan ile ikinci sırada yer alan Türkiye A Ligi'ne yükselme hakkını kaybetmişti. A Milli Takım'ın play off turunda İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan muhtemel rakipleri arasında olacak. Kura çekimi ise 22 Kasım'da İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan olacağı ifade edildi. Ay yıldızlı ekibin 2025 Mart ayında oynanacak maçlar ile A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor.

A Milli Takım'ın rakibinin belli olacağı UEFA Uluslar Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek organizasyonla açıklanacak. UEFA TV üzerinden Türkiye saati ile saat 14.00'da naklen yayınlanması bekleniyor.

ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları 5 Eylül - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında tamamlandı. A Ligi'nin çeyrek final müsabakaları ile terfi/küme düşme maçları 20-25 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Haziran 2025'te düzenlenecek final turnuvasındaki yarı final, üçüncülük/dördüncülük ve final maçları tek maç üzerinden oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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