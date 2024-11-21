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UEFA Uluslar Ligi Türkiye muhtemel rakipleri kim?

UEFA Uluslar Ligi Türkiye muhtemel rakipleri kim?
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UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. A Milli Futbol Takımı, Mart 2025'te oynanacak play-off maçlarında A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek. Peki, UEFA Uluslar Ligi Türkiye muhtemel rakipleri kim?

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi,Cuma günü TSİ 14.00'te başlayacak. Kurada A Ligi'nin çeyrek ve yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri belirlenecek. Peki,UEFA Uluslar Ligi Türkiye muhtemel rakipleri kim?

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi, 22 Kasım Cuma14.00'te başlayacak.

Kurada A Ligi'nin çeyrek ve yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri belirlenecek.

PLAY-OFF OYNAYACAK TAKIMLAR

A Ligi üçüncüleri İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan ile B Ligi ikincileri Ukrayna, Yunanistan, Avusturya ve Türkiye, play-off maçlarında karşı karşıya gelecek. Eşleşmelerin kazananlar, yoluna A Ligi'nde devam edecek.

B Ligi'nde üçüncü olan Gürcistan, İrlanda, Slovenya ve İzlanda ile C Ligi'nde ikinci sırayı alan Slovakya, Kosova, Bulgaristan ve Ermenistan, play-off'larda karşılaşacak. Tur atlayan takımlar, B Ligi'nde mücadele verecek.

C Ligi'nde en iyi dördüncüler kontenjanından Letonya ve Lüksemburg ile D Ligi ikincileri Cebelitarık ve Malta play-off oynayacak. Kazanan takımlar C Ligi'nde yer alacak.

MAÇ TAKVİMİ

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.

A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

A Ligi'ne yükselme şansını play-off turuna bırakan A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Bizim Çocuklar'ın play-off'taki muhtemel rakipleri şu şekilde belirlendi:

-İskoçya

-Macaristan

-Sırbistan

-Belçika

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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