UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz 14 puanla lider, Hırvatistan ise 8 puanla ikinci oldu. 2. Grup'ta 13 puana sahip ekiplerden Fransa lider, İtalya ise 2. sırada yer aldı. 3 Grup'u Almanya ilk sırada tamamlarken, Hollanda ikinci oldu. 4. Grup'ta ise son Avrupa Şampiyonu İspanya, 6 maçta 16 puan toplayarak grup lideri oldu. İspanya'yı 8 puanlı Danimarka takip etti. Peki, UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman?

A MİLLİ TAKIM, PLAY-OFF OYNAYACAK

B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Galler'in gerisinde kalarak grubunu 2. sırada tamamladı. Milliler, 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'la A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar mart ayında yapılacak.

1. Grup'u Çekya, 2. Grup'u İngiltere, 3. Grup'u Norveç, 4. Grup'u ise Galler ilk sırada tamamlayarak A Ligi'ne çıkan takımlar oldu.

4 grupta son sırayı alan Arnavutluk, Finlandiya, Kazakistan ve Karadağ, C Ligi'ne düşen takımlar oldu.

Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, C Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle play-off oynayacak. Kazanan ekipler yoluna B Ligi'nde devam edecek.

C Ligi'nde de son maçlarla beraber B Ligi'ne yükselen ekipler belli oldu. 1. Grup'u ilk sırada tamamlayan İsveç, 3. Grup'un lideri Kuzey İrlanda ve 4. Grup'ta 16 puan toplayan Kuzey Makedonya, B Ligi'ne yükseldi. 2. Grup'ta Romanya-Kosova müsabakası yarıda kaldığı için grup maçları henüz tamamlanmadı. Kosova, deplasmanda 4 farklı galibiyet durumunda grubu lider tamamlayacak. Diğer sonuçlarda ise Romanya grubu ilk sırada bitirecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi, 22 Kasım Cuma14.00'te başlayacak.

Kurada A Ligi'nin çeyrek ve yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri belirlenecek.

UEFA Uluslar Ligi - Kura Çekimi programı UEFA.tv kanalından canlı yayınlanacak.