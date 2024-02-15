UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-0 Galatasaray önde. İşte, UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri!
Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile kozlarını paylaşıyor. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayan müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanıyor. UEFA son 16 takımları hangileri? UEFA'da hangi takımlar var?
UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ
Toulouse - Benfica
Karabağ - Braga
Rennes - Milan
Freiburg - RC Lens
Sporting - Young Boys
Sparta Prag - Galatasaray
Marsilya - Shakhtar
Roma - Feyenoord