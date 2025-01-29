Üye Girişi
Haberler
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı
Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle

Kayyum olarak atanan Vali Kızılkaya'dan ilk hamle
Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu

Twente Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Twente Beşiktaş maçı şifresiz mi?

Twente Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Twente Beşiktaş maçı şifresiz mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, Twente - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? ve Twente - Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

Twente ile Beşiktaş arasında oynanacak olan futbol maçının yayın bilgileri merak ediliyor. Maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı, ayrıca maçın şifresiz olup olmadığı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Twente Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Twente Beşiktaş maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

TWENTE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.

Twente Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Twente Beşiktaş maçı şifresiz mi?

TWENTE BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Mücadele, TRT Spor Yıldız kanalında şifresiz olarak yayınlanacak.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Son olarak sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 ile geçen ve topladığı 9 puan ile ligde 24. sırada bulunan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanarak adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor. Beşiktaş oynadığı 7 mücadelede 10 kez gol sevinci yaşarken, 14 de ise topu filelerinde gördü.

Joseph Oosting yönetimindeki ev sahibi ekip ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayarak 7 puan topladı ve sıralamada 26. basamakta bulunuyor.

Bu sezon organizasyonda kalesinde 9 gol gören Hollanda ekibi, 7 kez de rakip fileleri havalandırdı. Twente, "Kupa 2"de 7. hafta mücadelesinde Malmö'yü 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Görüntü Rusya'dan değil Türkiye'den! 40 saniye dayanabildi
img

Kayyum olarak atanan Vali Kızılkaya'dan ilk hamle
img

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı

El hareketini neden yaptığını açıkladı
Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı

Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
Kurmaylarından Erdoğan'a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin

Yangın faciası sonrası kurmaylarından Erdoğan'a dikkat çeken teklif
Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkili olacak

İstanbul'a kar geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.