Twente ile Beşiktaş arasında oynanacak olan futbol maçının yayın bilgileri merak ediliyor. Maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı, ayrıca maçın şifresiz olup olmadığı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Twente Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Twente Beşiktaş maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

TWENTE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.

TWENTE BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Mücadele, TRT Spor Yıldız kanalında şifresiz olarak yayınlanacak.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Son olarak sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 ile geçen ve topladığı 9 puan ile ligde 24. sırada bulunan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanarak adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor. Beşiktaş oynadığı 7 mücadelede 10 kez gol sevinci yaşarken, 14 de ise topu filelerinde gördü.

Joseph Oosting yönetimindeki ev sahibi ekip ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayarak 7 puan topladı ve sıralamada 26. basamakta bulunuyor.

Bu sezon organizasyonda kalesinde 9 gol gören Hollanda ekibi, 7 kez de rakip fileleri havalandırdı. Twente, "Kupa 2"de 7. hafta mücadelesinde Malmö'yü 3-2 mağlup etmeyi başardı.