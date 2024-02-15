TV 8.5 yayın akışı, futbolseverler başta olmak üzere geçtiğimiz günlerde birçok izleyici tarafından internet üzerinde araştırılmakta. TV8.5 dizileri, programları ve haberlerini takip etmek isteyen izleyiciler, telefonlarından ve bilgisayarlarından 8.5 yayın akışını araştırmakta. Peki, Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var? TV 8.5 yayın akışı 15 Şubat 2024!

TV 8.5 NE ZAMAN AÇILDI? TV 8.5 KANALI HAKKINDA BİLGİLER

TV8,5, 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yayın yapmakta olan spor kanalıdır. Aynı zamanda kanal gündüzleri de eğlence kanalı olarak da yayın yapar. Sahibi Acun Ilıcalı olup kanalın tanıtımı 6 Ekim 2016 tarihinde Türkiye - Ukrayna maçının 26. dakikasında maçın spikeri Melih Gümüşbıçak tarafından yapıldı.

Kanal, 7 Ekim 2016 gece yarısı itibarı ile yayına başladı ve ilk program olarak Türkiye - Ukrayna maçının tekrarını yayınladı.

Spor kanalı olarak yayın hayatına başlayan TV8,5, 21 Ekim 2016 tarihinde format değişikliğine giderek eğlence kanalları listesine katıldı.

3 Mart 2017'de kanal HD yayına başlamıştır.

16 Mart 2019'da kanal KabloTV'ye eklenmiştir.

3 Nisan 2020'de Acun Medya'nın tek taraflı aldığı kararla kanal Digiturk'ten çıkarılmış daha sonradan 5 Ağustos 2022'de tekrar eklenmiştir.

5 Ağustos 2022 tarihinden itibaren spor yayınlarına yeniden başlamış oldu.

TV 8.5 HD HANGİ KANALLARDA?

TV8,5 HD, 3 Mart 2017'de kurulan, TV8,5 ile eş zamanlı yayın yapan TV8,5'un yüksek çözünürlüklü kanalıdır.

TV8,5 HD, Türksat 4A 12356 H 7100 2/3 frekansından, Turkcell TV+ 41. kanaldan, tivibu 52. kanaldan, D-Smart 47. kanaldan, Digiturk 55. kanaldan ve KabloTV 41. kanaldan izlenebilmektedir.

TV 8.5 HD FREKANS BİLGİLERİ

TV 8.5 kanalının HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

• Uydu : TÜRKSAT 4A

• Frekans : 12346

• Polarizasyon : Yatay (H)

• Sembol Oranı : 9600

• FEC : 3/4

TV 8.5 YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT

06:00"Kopenhag - Manchester City" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Spor

06:30"Leipzig - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Spor

07:00Klasikler Spor

08:00Kick Off - Beşiktaş 2016-2017 Avrupa Ligi Spor

10:00"Lazio - Bayern Münih" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Spor

12:00"PSG - Real Sociedad" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Spor

14:00Şampiyonluk Yolu / Afirka Uluslar Kupası 2023 Spor

15:30Teknik Bakış Spor

16:15Galatasaray'ın Rakibi Sparta Prag'ın Grup Maç Özetleri Spor

17:55Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu Maç Özetleri Spor

19:30Avrupa Ligi Maç Başlıyor / Canlı Spor

20:45"Young Boys - Sporting" Avrupa Ligi Play-off Turu 1.Maç / Canlı Spor

22:40"Galatasaray - Sparta Prag" Avrupa Ligi Play-off 1.Maç Spor

23:00"Benfica - Toulouse" Avrupa Ligi Play-off 1.Maç / Canlı Spor

01:00"Galatasaray - Sparta Prag" Avrupa Ligi Play-off 1.Maç Spor

01:30Avrupa Ligi Play-Off Turu 1. Maçlar Özetleri Spor

02:30Avrupa Konferans Ligi Play-off 1.Maç Özetleri Spor

03:15"Galatasaray - Sparta Prag" Avrupa Ligi Play-off 1.Maç Spor

05:00"Feyenoord - Roma" Avrupa Ligi Play-off 1.Maç Spor