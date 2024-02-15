TV 8.5 yayın akışı 15 Şubat 2024!
Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var? Sorusu, akşam televizyon izleyecek olan izleyiciler tarafından araştırılıyor. UEFA avrupa ligi maçlarının Tv 8.5'da yer alıp almayacağı da TV 8.5 yayın akışı ile araştırılıyor. Peki, Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var? TV 8.5 yayın akışı 15 Şubat 2024!
TV 8.5 yayın akışı, futbolseverler başta olmak üzere geçtiğimiz günlerde birçok izleyici tarafından internet üzerinde araştırılmakta. TV8.5 dizileri, programları ve haberlerini takip etmek isteyen izleyiciler, telefonlarından ve bilgisayarlarından 8.5 yayın akışını araştırmakta. Peki, Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var? TV 8.5 yayın akışı 15 Şubat 2024!
TV 8.5 NE ZAMAN AÇILDI? TV 8.5 KANALI HAKKINDA BİLGİLER
TV8,5, 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yayın yapmakta olan spor kanalıdır. Aynı zamanda kanal gündüzleri de eğlence kanalı olarak da yayın yapar. Sahibi Acun Ilıcalı olup kanalın tanıtımı 6 Ekim 2016 tarihinde Türkiye - Ukrayna maçının 26. dakikasında maçın spikeri Melih Gümüşbıçak tarafından yapıldı.
Kanal, 7 Ekim 2016 gece yarısı itibarı ile yayına başladı ve ilk program olarak Türkiye - Ukrayna maçının tekrarını yayınladı.
Spor kanalı olarak yayın hayatına başlayan TV8,5, 21 Ekim 2016 tarihinde format değişikliğine giderek eğlence kanalları listesine katıldı.
3 Mart 2017'de kanal HD yayına başlamıştır.
16 Mart 2019'da kanal KabloTV'ye eklenmiştir.
3 Nisan 2020'de Acun Medya'nın tek taraflı aldığı kararla kanal Digiturk'ten çıkarılmış daha sonradan 5 Ağustos 2022'de tekrar eklenmiştir.
5 Ağustos 2022 tarihinden itibaren spor yayınlarına yeniden başlamış oldu.
TV 8.5 HD HANGİ KANALLARDA?
TV8,5 HD, 3 Mart 2017'de kurulan, TV8,5 ile eş zamanlı yayın yapan TV8,5'un yüksek çözünürlüklü kanalıdır.
TV8,5 HD, Türksat 4A 12356 H 7100 2/3 frekansından, Turkcell TV+ 41. kanaldan, tivibu 52. kanaldan, D-Smart 47. kanaldan, Digiturk 55. kanaldan ve KabloTV 41. kanaldan izlenebilmektedir.
TV 8.5 HD FREKANS BİLGİLERİ
TV 8.5 kanalının HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:
• Uydu : TÜRKSAT 4A
• Frekans : 12346
• Polarizasyon : Yatay (H)
• Sembol Oranı : 9600
• FEC : 3/4
TV 8.5 YAYIN AKIŞI 15 ŞUBAT
06:00"Kopenhag - Manchester City" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Spor
06:30"Leipzig - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Spor
07:00Klasikler Spor
08:00Kick Off - Beşiktaş 2016-2017 Avrupa Ligi Spor
10:00"Lazio - Bayern Münih" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Spor
12:00"PSG - Real Sociedad" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Spor
14:00Şampiyonluk Yolu / Afirka Uluslar Kupası 2023 Spor
15:30Teknik Bakış Spor
16:15Galatasaray'ın Rakibi Sparta Prag'ın Grup Maç Özetleri Spor
17:55Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu Maç Özetleri Spor
19:30Avrupa Ligi Maç Başlıyor / Canlı Spor
20:45"Young Boys - Sporting" Avrupa Ligi Play-off Turu 1.Maç / Canlı Spor
22:40"Galatasaray - Sparta Prag" Avrupa Ligi Play-off 1.Maç Spor
23:00"Benfica - Toulouse" Avrupa Ligi Play-off 1.Maç / Canlı Spor
01:00"Galatasaray - Sparta Prag" Avrupa Ligi Play-off 1.Maç Spor
01:30Avrupa Ligi Play-Off Turu 1. Maçlar Özetleri Spor
02:30Avrupa Konferans Ligi Play-off 1.Maç Özetleri Spor
03:15"Galatasaray - Sparta Prag" Avrupa Ligi Play-off 1.Maç Spor
05:00"Feyenoord - Roma" Avrupa Ligi Play-off 1.Maç Spor