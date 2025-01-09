Türkiye Kupası maçları tek maç mı, rövanş var mı?

Ziraat Türkiye Kupası, bu yıl tek maç eleme usulü ile devam ediyor. Bu format, takımların birbirleriyle karşılaşacağı maçların daha heyecanlı ve çekişmeli geçmesini sağlamak amacıyla tercih edildi. Türkiye Kupası maçları tek maç mı, rövanş var mı?

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI TEK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının tarihi de merak konusu. 4. eleme turu maçları, 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu turu geçen takımlar, 5. eleme turuna yükselebilir. 5. eleme turu karşılaşmaları ise 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde yapılacaktır.

Kupada grup maçlarının takvimine göre:

• 1. Grup Maçları: 7, 8, 9 Ocak

• 2. Grup Maçları: 4, 5, 6 Şubat

• 3. Grup Maçları: 25, 26, 27 Şubat

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları ise 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final karşılaşmaları ise 22, 23 veya 24 Nisan 2025'te yapılacak. Final müsabakası tarihi ise 14 Mayıs 2025 olarak belirlenmiştir.

ZTK grupmaçlarında tek maç usulü uygulanmaktadır.

Kupa müsabakaları, eleme, grup ve final aşamalarından oluşur. Eleme ve Final aşamalarındaki müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanır. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaların normal süresi sonunda eşitliğin bozulmaması halinde on beşer dakikalık iki devre halinde uzatma oynanır.