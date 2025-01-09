Üye Girişi
Haberler
Fed tutanakları yayımlandı: Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler arttı

Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler arttı
ABD'nin Los Angeles kentinde çıkan orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi

Los Angeles alevlere teslim! 1000'den fazla ev yok oldu
Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı

Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı
Özel kolejde öğrencilere istismar iddiası 

Özel okulda cinsel istismar skandalı! Öğretmen tutuklandı

Türkiye Kupası maçları tek maç mı, rövanş var mı?

Türkiye Kupası maçları tek maç mı, rövanş var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu yıl tek maç eleme usulü uygulanıyor. Bu format, maçların daha heyecanlı ve çekişmeli geçmesini sağlamak amacıyla seçildi. 4. eleme turu maçları 3, 4 ve 5 Aralık'ta, 5. eleme turu karşılaşmaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak. Grup maçları ise Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilecek. Çeyrek final müsabakaları Nisan ayında, final müsabakası ise 14 Mayıs 2025'te oynanacak. Türkiye Kupası maçları tek maç mı, rövanş var mı?

Ziraat Türkiye Kupası, bu yıl tek maç eleme usulü ile devam ediyor. Bu format, takımların birbirleriyle karşılaşacağı maçların daha heyecanlı ve çekişmeli geçmesini sağlamak amacıyla tercih edildi. Türkiye Kupası maçları tek maç mı, rövanş var mı?

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI TEK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının tarihi de merak konusu. 4. eleme turu maçları, 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu turu geçen takımlar, 5. eleme turuna yükselebilir. 5. eleme turu karşılaşmaları ise 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde yapılacaktır.

Kupada grup maçlarının takvimine göre:

• 1. Grup Maçları: 7, 8, 9 Ocak

• 2. Grup Maçları: 4, 5, 6 Şubat

• 3. Grup Maçları: 25, 26, 27 Şubat

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları ise 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final karşılaşmaları ise 22, 23 veya 24 Nisan 2025'te yapılacak. Final müsabakası tarihi ise 14 Mayıs 2025 olarak belirlenmiştir.

ZTK grupmaçlarında tek maç usulü uygulanmaktadır.

Kupa müsabakaları, eleme, grup ve final aşamalarından oluşur. Eleme ve Final aşamalarındaki müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanır. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaların normal süresi sonunda eşitliğin bozulmaması halinde on beşer dakikalık iki devre halinde uzatma oynanır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem hakkında bir bomba daha
img

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
img

Çin İHA'ları işe yaramayınca Türk İHA'sı almaya karar verdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar'ın senaristinden Serenay Sarıkaya'ya küfürlü destek

Ünlü senaristten Serenay Sarıkaya'ya küfürlü destek
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı

Cimbom, son dakikada fırsat tepti
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi

Devlet Bahçeli'nin ismi gitti, yerine o isim geldi

Son Dakika Haberleri

9 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 9 Ocak Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9 Ocak Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Türkiye Kupası maçları tek maç mı, rövanş var mı? Gaziantep elektrik kesintisi! 9 Ocak Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Leyla Ferda değişti mi 2025? Ankara elektrik kesintisi! 9 Ocak Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 9 Ocak Kağıthane, Bahçelievler, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 9 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 9 Ocak Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.