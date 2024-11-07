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Türkiye kripto piyasasında beklenmedik çekilme kararı: Finans devi operasyonlarını sonlandırdı

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QNB Dijital Varlıklar A.Ş., Türkiye'nin kripto para sektöründeki faaliyetlerine kısa sürede son verdi. Şirket konu hakkında detaylı bir açıklama yapmazken yeni düzenlemeler ve müşteri kabulünde yaşanan sıkıntıların şirketin bu alandan çekilmesine sebep olabileceği konuşuluyor.

Türkiye'nin finans sektörü devlerinden QNB, kripto para hizmetlerine başlamasının ardından beklenmedik bir şekilde bu alandaki faaliyetlerini durdurdu. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan resmi açıklamayla şirket, yeni müşteri kabulü sonlandırıldı. Şirket çekilme kararı hakkında net bir açıklama yapmamış olsa da bu ani kararın Türkiye'deki yeni kripto para düzenlemeleriyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Türkiye'deki Katı Kripto Düzenlemeleri Kripto Para Sektörünü Olumsuz Etkiliyor

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından QNB'nin dijital varlık platformu, kripto para piyasasındaki kısa süreli varlığını sonlandırdığını açıkladı. QNB Dijital Varlıklar A.Ş.'nin 7 Kasım 2024 tarihi itibarıyla faaliyetlerini durdurma kararı, sektörde şaşkınlıkla karşılandı.

Şirket, SPK'ya yaptığı resmi bildirimde kripto varlık işlemlerinin sonlandırılacağını ve yeni müşteri kabul edilmeyeceğini duyurdu. Mevcut müşterilere e-posta yoluyla ulaşan QNB Dijital Varlıklar, destek@qnbdijitalvarliklar.com adresinden sorulara yanıt verileceğini bildirdi. Piyasa gözlemcileri, Türkiye'de yakın dönemde yürürlüğe giren kripto para düzenlemelerinin bu beklenmedik karara etki ettiğini değerlendiriyor.

Platform, faaliyette bulunduğu süre zarfında "bekleme listesi" uygulamasıyla gündeme gelmişti. Sınırlı müşteri kapasitesi nedeniyle çok sayıda başvuru sahibini bekleme listesine alan şirket, bu durumun müşteri memnuniyetini olumsuz etkilediği bir dönem geçirmişti.

Kapatma kararının gerekçesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, sektör uzmanları kullanıcıları olası dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Uzmanlar, kripto varlık sahiplerinin işlemlerini güvenilir ve yasal platformlar üzerinden gerçekleştirmelerinin önemine dikkat çekti.

Türkiye kripto piyasasında beklenmedik çekilme kararı: Finans devi operasyonlarını sonlandırdı
Haberler.com / Umut Halavart - Finans
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