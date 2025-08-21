Türkiye İspanya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye-İspanya maçı saat kaçta?

Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan şampiyona, 22 Ağustos–7 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Filenin Sultanları, E Grubu'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edecek. Türkiye'nin gruptaki ilk sınavı, İspanya karşısında olacak. "Türkiye İspanya voleybol maçı ne zaman?" sorusunun cevabı ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri, resmi kaynaklar tarafından açıklandı. İşte detaylar…

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu ilk maçında Türkiye, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü İspanya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE İSPANYA FIVB VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Maç, Tayland saatiyle 15:30'da, Türkiye saatiyle ise 11:30'da başlayacak.

FIVB DÜNYA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu açıklandı.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek Filenin Sultanları'nın sporcu kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın