Türkiye Galler maçı ne zaman 2024?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'i ağırlayacak. Milli maç heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman 2024?
Kasım ayında A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Galler'i ağırlayacak. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman 2024?
TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM MAÇLARI NE ZAMAN?
İZLANDA - TÜRKİYE14.10.2024 21:45
TÜRKİYE - GALLER 16.11.2024 20:00
KARADAĞ - TÜRKİYE 19.11.2024 22:45
TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN 2024?
UEFA Uluslar Ligi Türkiye-Galler Maçı 16 Kasım 20.00'da oynanacak.