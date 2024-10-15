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Türkiye Galler maçı ne zaman 2024?

Türkiye Galler maçı ne zaman 2024?
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'i ağırlayacak. Milli maç heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman 2024?

Kasım ayında A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Galler'i ağırlayacak. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman 2024?

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM MAÇLARI NE ZAMAN?

İZLANDA - TÜRKİYE14.10.2024 21:45

TÜRKİYE - GALLER 16.11.2024 20:00

KARADAĞ - TÜRKİYE 19.11.2024 22:45

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN 2024?

UEFA Uluslar Ligi Türkiye-Galler Maçı 16 Kasım 20.00'da oynanacak.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

Türkiye Galler maçı ne zaman 2024?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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