Türkiye'deki araçlar da geri çağırılacak mı? BYD'den açıklama geldi

Türkiye'deki araçlar da geri çağırılacak mı? BYD'den açıklama geldi
Çinli otomobil üreticisi BYD, tarihinin en büyük geri çağırma kararını duyurdu. Ancak BYD Türkiye, bu geri çağırmanın Türkiye'de satılan modelleri etkilemediğini belirtti. Geri çağırma kampanyası, Çin iç pazarında 2015-2022 yılları arasında satılan Tang hibrit serisi ve Yuan Pro modellerini kapsıyor.

Çinli otomobil devi BYD'nin, tarihinin en büyük geri çağırma kararını duyurmasının ardından BYD Türkiye'den konuya ilişkin açıklama geldi. Şirket, söz konusu geri çağırmanın Türkiye'de satılan modellerle ilgisi olmadığını vurguladı.

BYD Türkiye açıklamasında, "Bugün bazı mecralarda yer alan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur. Birçok üreticide olduğu gibi BYD'de de araçlarını sürekli iyileştirme ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak amacıyla zaman zaman geri çağırma kampanyaları düzenlenmektedir. Satılan bir aracın herhangi bir arıza çıkarmadan sorunsuzca kullanılabilmesi BYD'nin üretim felsefesidir. Söz konusu geri çağırma, yalnızca Çin iç pazarında satılan 2015–2022 yılları arasında üretilen bazı Tang hibrit serisi ile Yuan Pro modellerini kapsamaktadır. BYD'nin Çin'de duyurduğu söz konusu geri çağırma kampanyası, Türkiye'de satılan hiçbir modeli kapsamamaktadır." denildi.

115 BİN ARAÇTA BATARYA RİSKİ

BYD, Çin'de 2015–2022 yılları arasında üretilen 115 binden fazla Tang serisi ve Yuan Pro model aracını, batarya kaynaklı güvenlik riski ve tasarım kusurları nedeniyle geri çağırma kararı almıştı.

Bu kararla birlikte şirket, son bir yıl içinde toplamda 200 binden fazla aracını geri çağırmış oldu.

Yorumlar (1)

tahsin bueyuekkol:

