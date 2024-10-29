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TRT SPOR YILDIZ İZLE | 29 Ekim TRT Spor Yıldız yayın akışı!

TRT SPOR YILDIZ İZLE | 29 Ekim TRT Spor Yıldız yayın akışı!
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TRT Spor Yıldız, 29 Ekim tarihindeki yayın akışıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Spor severler, gün boyu sürecek olan yayınları takip ederek, spor dünyasındaki en son gelişmeleri ve haberleri izleme fırsatı bulacaklar.

TRT Spor Yıldız, 29 Ekim'de zengin bir yayın akışıyla spor severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu özel gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla büyük bir coşkuyla kutlanırken, TRT Spor Yıldız da çeşitli spor etkinlikleri ve programları ile bu kutlamalara katkıda bulunacak. Yayın akışında, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı Vodafone Sultanlar Ligi maçı gibi önemli etkinlikler yer alıyor. İşte, 29 Ekim TRT Spor Yıldız yayın akışı!

TRT SPOR YILDIZ İZLE

TRT Spor Yıldız, özellikle voleybol ve basketbol gibi farklı spor branşlarında geniş bir yayın yelpazesine sahiptir. Detaylı bilgi ve güncellemeler için TRT'nin resmi yayın akışı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI

17:05 - Spor Atlası

17:15 - Sporcu Günlüğü

17:25 - Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi, Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin (Canlı Yayın)

19:30 - Merkez Kort

20:00 - EuroCup: Wolves Vilnius - Beşiktaş FibaBank (Canlı Yayın)

21:50 - EuroCup: Hamburg - Türk Telekom (Canlı Yayın)

23:30 - Haber Bülteni

23:45 - Set Sayısı

00:45 - Hentbol: Erkekler Süper Ligi, DepSaş Enerji As Hentbol Spor Kulübü - Mihalıççık Belediyesi Spor Kulübü

02:25 - Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi, Fenerbahçe Medicana - Ziraat Bankkart

04:25 - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2024-2025 Sezonu, İlab Basketbol - MKE Ankaragücü

06:05 - Merkez Kort

06:35 - İşte O An

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