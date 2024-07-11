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TRT SPOR YAYIN AKIŞI: TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 11 Temmuz TRT Spor maçları!

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TRT Spor'un 11 Temmuz yayın akışı ve canlı izleme linki merak ediliyor. TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? TRT Spor'un frekans ve uydu ayarları, EURO 2024 maçlarıyla birlikte sıkça araştırılıyor. Peki, TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 11 Temmuz TRT Spor maçları!

TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 11 Temmuz'da TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları, EURO 2024 maçlarıyla birlikte sıkça araştırılıyor. Bugün TRT Spor'da maç var mı ve bu akşam hangi maçlar var soruları gündeme geliyor. TRT Spor yayın akışı!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

  • 12:30 / GÜN ORTASI
  • 13:30 / UEFA EURO 2024 FUTBOL YARI FİNAL ÖZETLER
  • 14:00 / SPOR STÜDYOSU
  • 15:30 / 2024 WIMBLEDON TENİS TURNUVASI DONNA VEKIC - JASMINE PAOLINI
  • 17:00 / SPOR BÜLTENİ
  • 18:00 / SPOR MERKEZİ
  • 20:00 / SPOR AKŞAMI
  • 21:00 / GÜNDEM FUTBOL TRANSFER
  • 23:00 / KUPA SAATİ
  • 01:00 / SPOR ARTI
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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