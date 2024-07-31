TRT SPOR CANLI İZLE || 31 TEMMUZ ÇARŞAMBA TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?
TRT Spor'un 31 Temmuz Çarşamba yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, TRT Spor'da hangi maçların ve programların olacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Ayrıca TRT Spor'un nereden izlenebileceği de sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor.
31 Temmuz Çarşamba günü TRT Spor yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor. TRT Spor'un canlı yayın akışında neler olduğunu merak edenler için bilgi veriliyor. Aynı zamanda TRT Spor'un nereden izlenebileceği konusunda da detaylar paylaşılıyor. Peki, TRT spor yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?
31 TEMMUZ ÇARŞAMBA TRT SPOR YAYIN AKIŞI
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İLK BASKI
07:45 OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ
08:45 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ
09:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI TRİATLON
11:30 SPOR MANŞET
13:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI KÜREK FİNALLERİ
14:10 SPOR BÜLTENİ
14:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI KADINLAR BASKETBOL ÇİN - SIRBİSTAN
16:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATICILIK
18:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL KADINLAR AMERİKA - SIRBİSTAN
19:30 SPOR BÜLTENİ
20:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI OKÇULUK
21:30 SPOR MERKEZİ
22:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BASKETBOL ERKEKLER AMERİKA - GÜNEY SUDAN
00:00 Transfer Günlüğü
02:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL KADINLAR AMERİKA - SIRBİSTAN
03:30 OLİMPİYAT ANILARI
04:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BASKETBOL ERKEKLER AMERİKA - GÜNEY SUDAN
06:00 GÜNÜN OLİMPİYAT ÖZETİ