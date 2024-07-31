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TRT SPOR CANLI İZLE || 31 TEMMUZ ÇARŞAMBA TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?

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TRT Spor'un 31 Temmuz Çarşamba yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, TRT Spor'da hangi maçların ve programların olacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Ayrıca TRT Spor'un nereden izlenebileceği de sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor.

31 Temmuz Çarşamba günü TRT Spor yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor. TRT Spor'un canlı yayın akışında neler olduğunu merak edenler için bilgi veriliyor. Aynı zamanda TRT Spor'un nereden izlenebileceği konusunda da detaylar paylaşılıyor. Peki, TRT spor yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?

31 TEMMUZ ÇARŞAMBA TRT SPOR YAYIN AKIŞI

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İLK BASKI

07:45 OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ

08:45 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ

09:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI TRİATLON

11:30 SPOR MANŞET

13:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI KÜREK FİNALLERİ

14:10 SPOR BÜLTENİ

14:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI KADINLAR BASKETBOL ÇİN - SIRBİSTAN

16:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATICILIK

18:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL KADINLAR AMERİKA - SIRBİSTAN

19:30 SPOR BÜLTENİ

20:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI OKÇULUK

21:30 SPOR MERKEZİ

22:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BASKETBOL ERKEKLER AMERİKA - GÜNEY SUDAN

00:00 Transfer Günlüğü

02:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL KADINLAR AMERİKA - SIRBİSTAN

03:30 OLİMPİYAT ANILARI

04:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BASKETBOL ERKEKLER AMERİKA - GÜNEY SUDAN

06:00 GÜNÜN OLİMPİYAT ÖZETİ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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